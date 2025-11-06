Alfred Heer è morto per un problema cardiaco acuto

La procura di Zurigo ha concluso gli accertamenti sulla morte del consigliere nazionale UDC Alfred Heer: non vi sono indizi di interventi di terzi e la causa del decesso è stata un problema cardiaco acuto.

(Keystone-ATS) Il Ministero pubblico ha confermato all’agenzia Keystone-ATS informazioni in questo senso pubblicate oggi dal “Tages-Anzeiger”. Secondo l’Istituto di medicina legale, Heer soffriva già di una grave malattia cardiaca.

Il 63enne è morto improvvisamente lo scorso 19 settembre, nel periodo della Sessione autunnale delle Camere federali. Il politico era venuto a mancare in una via laterale della Langstrasse. I soccorritori avevano solamente potuto constatare il decesso.

Heer è stato per tanti anni membro del Consiglio nazionale e del Consiglio d’Europa. È entrato in politica nel 1994 con l’elezione nel Consiglio comunale della città di Zurigo, poi è stato membro del Gran Consiglio e dal 2007 sedeva in Consiglio nazionale. Nel 2011 è stato eletto al Consiglio d’Europa.