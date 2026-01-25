Alex Honnold scala in free solo il grattacielo più alto di Taiwan

L'americano Alex Honnold, specialista in arrampicate estreme, ha raggiunto oggi la cima del Taipei 101, il grattacielo più alto di Taiwan e uno dei più alti al mondo, senza alcun dispositivo di sicurezza, sotto gli occhi di centinaia di curiosi.

(Keystone-ATS) Il quarantenne, esperto di sfide in cui una caduta significa spesso la morte, ha conquistato l’edificio di circa 508 metri in mattinata dopo un’ora e mezza di sforzo, alzando le braccia una volta in cima alla torre, come hanno constatato i giornalisti dell’agenzia AFP.

La sua performance, trasmessa in diretta su Netflix, ha attirato centinaia di giornalisti e fan. Era inizialmente prevista per ieri mattina, ma è stata rinviata a causa del maltempo.

Non è la prima volta che Honnold scala in queste condizioni un edificio o una parete rocciosa: nel 2017 aveva domato il celebre El Capitan nella valle di Yosemite, negli Stati Uniti, usando solo la forza delle braccia. Questa impresa è raccontata nel documentario “Free Solo”, premiato con l’Oscar come miglior documentario nel 2019.

Quanto alla sfida odierna, Honnold l’ha definita “la più grande scalata urbana libera in solitaria mai realizzata”, prima di affrontare il famoso grattacielo.

Honnold è il primo a conquistare il Taipei 101 senza corde, imbragatura o rete di sicurezza, ma non il primo a scalarlo. Nel 2004, Alain Robert, soprannominato “lo Spiderman francese”, aveva scalato la torre, ma aiutato da corde di sicurezza a causa della pioggia.