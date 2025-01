Aldi sbarca nelle stazioni ferroviarie, prima filiale a Basilea

Keystone-SDA

Aldi sbarca nelle stazioni ferroviarie: nell'estate del 2026 la catena di supermercati aprirà la prima filiale permanente in una stazione, quella di Basilea.

(Keystone-ATS) Il punto vendita, di formato ridotto, sarà pensato per le esigenze dei pendolari e rimarrà aperto per 365 giorni l’anno, dalla mattina presto alla sera tardi. Aldi si è assicurata la posizione esclusiva nel corso di una procedura di invito organizzata dalle FFS, spiega in un comunicato odierno la filiale elvetica del colosso tedesco del commercio al dettaglio.

“Vogliamo offrire alla clientela varietà e diversità nelle nostre stazioni, combinando nomi affermati con fornitori locali e nuovi prodotti”, spiega Fabian Wengeler, dirigente di FFS, citato nella nota. “La nuova concezione di alta frequenza di Aldi è perfettamente in linea con tale obiettivo”. Con circa 140’000 viaggiatori al giorno, la stazione di Basilea è una delle più frequentate della Svizzera.

Aldi investirà circa 1 milione di franchi in un piano di costruzione appositamente sviluppato per tale luogo. La succursale si concentrerà su acquisti veloci e semplici per i pendolari, “con un rapporto qualità-prezzo imbattibile”, affermano i vertici. Verrà offerto un assortimento accuratamente selezionato di prodotti, compresi quelli regionali e bio. Per Aldi si tratta del primo punto vendita permanente in una stazione: dal 2019 al 2021 aveva già gestito un negozio presso la stazione di Losanna, ma solo a titolo provvisorio.

Nella sua edizione odierna la Basler Zeitung (BaZ) fornisce anche alcuni dettagli supplementari sul tema. Gli spazi che saranno occupati da Aldi vengono attualmente sfruttati da Coop Pronto, che è sul posto dal 2016: dovrà sloggiare nell’aprile dell’anno prossimo. Contattato dal quotidiano Coop conferma che il gruppo non ha rinunciato volontariamente al negozio. “Il contratto di locazione non è stato prorogato dalle FFS”, ha indicato un addetto stampa. Non c’è nemmeno la prospettiva di uno spazio alternativo: non è prevista alcuna nuova apertura sostitutiva. Secondo la BaZ l’avvicendamento di Basilea è da leggere anche nell’ottica delle aperture domenicali, campi in cui Migros e Coop – per il loro posizionamento – sono in forte vantaggio rispetto ai discount.