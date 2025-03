Aldi: clienti possono ora prelevare contanti in tutte le filiali

Keystone-SDA

Oltre a fare la spesa, i clienti di Aldi possono ora anche ritirare denaro alle casse del supermercato: l'offerta, che è già in uso presso alcune altre catene di commercio al dettaglio, interessa tutte le 247 filiali dell'impresa.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di una soluzione semplice e pratica che facilita la vita quotidiana, si legge in un comunicato odierno. “Siamo lieti di rendere l’esperienza di acquisto presso di noi ancora più confortevole”, afferma il direttore di Aldi Suisse Jérôme Meyer, citato nella nota.

Per ottenere i soldi alla cassa il cliente dovrà fare acquisti per almeno 10 franchi. Sarà possibile prelevare un importo da 20 a 300 franchi, in multipli di 20, facendo ricorso alle comuni carte di debito. Aldi offre il servizio gratuitamente, ma è possibile che le banche applichino una commissione: per informazioni più dettagliate la clientela deve contattare il proprio istituto.