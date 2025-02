Alcon sempre in crescita, oltre 1 miliardo di utile nel 2024

Alcon sempre in crescita: nel 2024 il gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi e noto ai consumatori soprattutto per le sue lenti a contatto ha registrato ricavi e profitti superiori all'anno prima.

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi nella tarda serata di ieri il fatturato si è attestato a 9,8 miliardi di dollari (8,8 miliardi di franchi), in progressione annua del 5%. L’utile netto ha raggiunto 1,02 miliardi di dollari, a fronte dei 974 milioni dell’esercizio precedente.

“La nostra costante attenzione all’innovazione e all’eccellenza operativa ha prodotto un’altra serie di ottimi risultati”, afferma il Ceo David Endicott, citato in un comunicato. La dirigenza guarda con fiducia anche al futuro: nel 2025 l’impresa porterà sul mercato tutta una serie di nuovi prodotti. Il cammino di espansione doverebbe portare l’azienda a contabilizzare ricavi compresi fra 10,2 e 10,4 miliardi di dollari, con una crescita in valute locali del 6-8%.

Il gruppo ha comunicato i suoi dati fra la chiusura della borsa di New York e l’apertura di quella di Zurigo, i due mercati su cui è quotato. In Svizzera il titolo Alcon figura fra i 20 compresi nell’SMI, il listino principale. L’azione ha reagito molto bene alle novità: nella prima ora di contrattazioni guadagnava oltre il 5%. La performance è positiva anche dall’inizio dell’anno (+10%) e sull’arco di 52 settimane (+19%).

Fondata nel 1945 in Texas, Alcon è stata dal 1977 proprietà di Nestlé, ma è poi passata gradualmente – fino al 2010 – nella sfera di Novartis: per assumerne il controllo la società renana aveva complessivamente pagato circa 50 miliardi di dollari. È poi seguita una ristrutturazione e nel 2019 il comparto è stato scorporato e quotato in borsa. Oggi l’azienda – il cui nome deriva dalla combinazione delle prime lettere dei cognomi dei due fondatori, i farmacisti Robert Alexander e William Conner – vende i suoi prodotti oftalmici a milioni di persone in 140 paesi. L’organico comprende oltre 25’000 dipendenti.