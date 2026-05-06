Alcon: l’anno parte parte bene, aumentano i ricavi

Keystone-SDA

Alcon rimane saldamente sul cammino della crescita.

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(Keystone-ATS) Nel primo trimestre del 2026 il gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi e noto ai consumatori soprattutto per le sue lenti a contatto ha visto il fatturato salire a 2,7 miliardi di dollari (2,1 miliardi di franchi), il 10% in più dello stesso periodo del 2025.

In valute locali la progressione è del 6%, ha indicato l’azienda nella tarda serata di ieri. “Il 2026 è partito con il piede giusto, grazie alle ottime prestazioni dei nuovi prodotti lanciati sul mercato”, afferma il presidente della direzione David Endicott, citato in un comunicato. “La nostra innovazione rimane un motore di crescita fondamentale, in grado di fornire tecnologie differenziate che rafforzano la nostra leadership nel settore della cura degli occhi e sostengono una crescita sostenuta dei ricavi e l’espansione dei margini”, aggiunge il manager americano.

Il gruppo ha comunicato i suoi dati fra la chiusura della borsa di New York e l’apertura di quella di Zurigo, i due mercati su cui è quotato. In Svizzera il titolo Alcon figura fra i 20 compresi nell’SMI, il listino principale. Per conoscere la reazione degli investitori occorre attendere l’inizio delle contrattazioni, alle 09.00: dall’inizio di gennaio l’azione Alcon ha perso l’8% e negativa – nella misura del -27% – è anche la performance sull’arco di un anno.

Fondata nel 1945 in Texas, Alcon è stata dal 1977 proprietà di Nestlé, ma è poi passata gradualmente – fino al 2010 – nella sfera di Novartis: per assumerne il controllo la società renana aveva complessivamente pagato circa 50 miliardi di dollari. È poi seguita una ristrutturazione e nel 2019 il comparto è stato scorporato e quotato in borsa. Oggi l’azienda – il cui nome deriva dalla combinazione delle prime lettere dei cognomi dei due fondatori, i farmacisti Robert Alexander e William Conner – vende i suoi prodotti oftalmici a milioni di persone in 140 paesi. L’organico comprende oltre 25’000 dipendenti.