Alcon, addio ad acquisizione americana Staar Surgical

Un matrimonio che non si farà: Alcon, il gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi e noto ai consumatori soprattutto per le sue lenti a contatto, non rileverà l'americana Staar Surgical.

(Keystone-ATS) Dopo ripetuti rinvii oggi gli azionisti di Staar – impresa che produce lenti impiantabili utilizzate in chirurgia per correggere difetti visivi come la miopia o l’astigmatismo – avrebbero dovuto votare in un’assemblea generale straordinaria sull’offerta di acquisto migliorata di Alcon, ricorda l’azienda statunitense in un comunicato odierno. Ma già prima della riunione è apparso chiaro che il progetto non avrebbe avuto alcuna possibilità di successo. La società ha quindi deciso di rescindere il contratto di fusione con Alcon.

Secondo Staar il naufragio dell’accordo non avrà conseguenze finanziarie per nessuna delle due parti: non saranno infatti dovuti pagamenti di risoluzione.

La reazione degli investitori alle novità odierne è stata assai diversa. Mentre alla borsa svizzera le azioni Alcon nel pomeriggio erano in rialzo del 2,2%, a New York Staar Surgical – che fa parte del Nasdaq – nel pre-mercato arretrava del 16,5%.