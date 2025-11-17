Alberto Nessi compie 85 anni, esce raccolta di racconti

Keystone-SDA

Lo scrittore ticinese Alberto Nessi compie 85 anni mercoledì. Per l'occasione, le Edizioni Casagrande pubblicano "In cerca della luce. Storie di artisti venuti in Ticino", una sua raccolta in prosa nonché una riedizione del volume di racconti "Fiori d'ombra".

3 minuti

(Keystone-ATS) Lo indicano in una nota le Edizioni Casagrande.

Nella raccolta “In cerca della luce. Storie di artisti venuti in Ticino”, Alberto Nessi narra in nove racconti la vita di vari artisti che all’inizio del Novecento nella Svizzera italiana hanno trovato un luogo di creazione. Fra questi si citano il tedesco Hermann Hesse “dedito tanto alla scrittura quanto alla pittura ad acquarello”, che ha fatto di Montagnola la sua casa, oppure la russa Marianne Werefkin “con la sua mistica arte del colore”, si legge sul sito web dell’editore. La pittrice si è installata ad Ascona, dove è stata cofondatrice del Museo comunale nel 1922 e dove tuttora esiste una fondazione in suo onore.

“Nove racconti che possono essere letti come nove tentativi di avvicinamento al mistero della creazione”, precisa ancora la nota. Sabato prossimo lo scrittore e poeta ticinese presenterà il libro “In cerca della luce” alle ore 11:00 al LAC di Lugano, dialogando con la giornalista della RSI Sandra Sain. Una prima presentazione pubblica del volume si è svolta sabato scorso alla Libreria Casagrande di Bellinzona.

In occasione dell’85esimo compleanno dello scrittore, vincitore del Gran Premio svizzero di letteratura nel 2016, viene riedita anche la raccolta “Fiori d’ombra”, uscita per la prima volta nel 1997, nella quale si incrociano le storie di vari protagonisti, prosegue il comunicato.

Passione per la poesia

A Friburgo “ho coltivato la mia passione per la poesia, nata nell’adolescenza. Da allora non ho più smesso di scrivere”, aveva affermato Nessi in un’intervista a Keystone-ATS, parlando della città in cui aveva frequentato l’università. Spesso, sia per la prosa che per la poesia, parte da incontri fatti casualmente.

Nato il 19 novembre del 1940 a Mendrisio, è considerato uno dei maggiori scrittori svizzero-italiani contemporanei. Letterariamente è “nato” come poeta: dopo il suo esordio “I giorni feriali” (1969), pubblica tra l’altro “Ai margini (1975), “Rasoterra” (1983), “Il colore della malva” (1992). Alla poesia ha poi intercalato racconti in prosa, riscuotendo successo con “Terra matta” (1984) e “Fiori d’ombra” (1997). Nel 2015, la sua raccolta di racconti “Milò” (Edizioni Casagrande) entra nella terna finalista al Premio Chiara.

Nel 2020, ha pubblicato “Corona Blues” (Casagrande, Bellinzona), “Minimalia” (EIC, Lugano) e l’antologia poetica “Perché non scrivo con un filo d’erba” (Interlinea, Novara), ispirato alla domanda postagli da un giovane con la sindrome di down, con autografi e inediti pubblicata in occasione dei suoi 80 anni.

Fra i suoi lavori più recenti si contano due volumi di poesie vegetali, entrambi pubblicati per Interlinea, Novara: “La seconda bellezza” (2022) e il suo seguito “Il mondo salvato dalle piante” (2024).

Oltre ad aver scritto innumerevoli opere, Nessi, che ha frequentato la Scuola Magistrale a Locarno, ha lavorato a lungo come insegnante e pubblicista. Dal 2010, all’Archivio svizzero di letteratura di Berna è conservato il fondo dell’autore ticinese.