Alain Berset chiede “liberazione immediata degli ostaggi” a Gaza

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il segretario generale del Consiglio d’Europa Alain Berset “chiede solennemente l’immediato rilascio degli ostaggi” ancora detenuti a Gaza, in un messaggio a un anno dai massacri del 7 ottobre 2023.

“Commemoriamo con commozione la memoria delle vittime”, ha scritto oggi su X.

“Siamo in lutto per tutte le vittime innocenti di entrambe le parti e auspichiamo un cessate il fuoco immediato che aprirebbe la via a una pace giusta e duratura, che le popolazioni di questa regione meritano da tanti anni”, sottolinea l’ex consigliere federale sul sito del Consiglio d’Europa.

Quest’ultimo “non si fermerà davanti ai pericoli dell’estremismo e non accetterà né l’odio né la paura. Continueremo a combattere con determinazione le discriminazioni in tutte le sue forme”, scrive Berset, che ribadisce la sua “condanna assoluta del terrorismo”, in riferimento all’attacco di Hamas un anno fa sul suolo israeliano.