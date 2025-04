Alain Berset, “vita e eredità di Papa Francesco siano ispirazione”

Keystone-SDA

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset ha espresso le sue condoglianze per la morte del Pontefice. "Che la vita e l'eredità di Papa Francesco continuino a ispirarci, ad aiutarci e a sostenerci a vicenda", scrive l'ex consigliere federale su X.

(Keystone-ATS) “Ho avuto l’opportunità di incontrare il Santo Padre diverse volte, dove abbiamo parlato degli sforzi di pace e umanità, dall’Ucraina, alla Colombia, alla Repubblica Democratica del Congo o al Bangladesh”, aggiunge Berset, citato nel suo messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina web del Consiglio d’Europa e postato su X.

“Abbiamo anche affrontato il tema del cambiamento climatico, che il Pontefice vedeva non solo come un’emergenza ecologica ma anche come un imperativo morale, così come la guerra in Ucraina – una tragedia umana che, ai suoi occhi, era anche una prova dei nostri valori condivisi”, sottolinea l’ex consigliere federale.

“Ciò che mi ha colpito di più è stata la sua incrollabile chiarezza morale – nel promuovere la giustizia e la riconciliazione, nel difendere il multilateralismo e nel sostenere il diritto umanitario”.