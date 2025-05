Al via parata nella Piazza Rossa a Mosca, presenti leader stranieri

È iniziata la parata militare nella Piazza Rossa a Mosca per ricordare la vittoria sulla Germania nazista, con il presidente russo Vladimir Putin seduto accanto al presidente cinese Xi Jinping, insieme a circa altre due decine di leader stranieri presenti all'evento.

(Keystone-ATS) Lo riferisce la tv russa.

Intervenendo alla parata, Putin ha affermato che “tutta” la Russia sostiene l’offensiva in Ucraina: “L’intero Paese, la società, il popolo sostengono i partecipanti all’operazione militare speciale. Siamo orgogliosi del loro coraggio e della loro determinazione, della forza d’animo che ci ha sempre portato solo la vittoria”, riferisce l’agenzia Interfax.

“La Russia – ha poi aggiunto il presidente russo, sempre secondo quanto riferito da Interfax – è stata e sarà un ostacolo invalicabile al nazismo, alla russofobia e all’antisemitismo e combatterà contro le atrocità commesse dai seguaci di queste convinzioni aggressive e distruttive. La verità e la giustizia sono dalla nostra parte”.

La Russia “apprezza profondamente il contributo” dei “soldati degli eserciti alleati, dei membri della Resistenza, del coraggioso popolo cinese e di tutti coloro che hanno combattuto in nome di un futuro di pace”, ha detto Putin nel suo discorso della parata militare per gli 80 anni della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. “Ricorderemo sempre che l’apertura di un secondo fronte in Europa dopo che le battaglie decisive in Unione Sovietica hanno avvicinato la vittoria”, ha aggiunto Putin, riferisce Interfax.