Al via l’Openair Frauenfeld, attesi 45mila visitatori al giorno

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Nicki Minaj, Playboi Carti e Apache 207: sono alcuni dei 60 artisti internazionali che si esibiscono da domani a sabato all’Openair Frauenfeld. Sono attesi circa 45mila visitatori al giorno e i biglietti non sono ancora completamente esauriti.

Gli organizzatori di quello che è considerato il più grande festival openair della svizzera e uno dei più grandi festival hip-hop d’Europa hanno ingaggiato per questa edizione l’artista britannico 21 Savage, il rapper tedesco Apache 207, Shirin David, anch’essa tedesca, e la rapper statunitense Nicki Minaj, che sarà la protagonista dell’ultimo concerto di sabato.

Fra gli artisti “local” anche la ticinese Ele A, che salirà sul Park Stage venerdì alle 13.50. Il festival sul sito dell’Allmend nel capoluogo turgoviese non è ancora “sold out”. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti di tutte le categorie, ha detto a Keystone-ATS la portavoce della manifestazione. È invece troppo tardi per riservare un upgrade per il campeggio.

I primi musicisti si esibiranno nei “pre-show” già questa sera. Una novità del programma di quest’anno è la cosiddetta “Clubville”, con circa 130 DJ che si esibiranno fino a sabato.