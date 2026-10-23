Al via a Budapest festeggiamenti anniversario rivoluzione 1956

Keystone-SDA

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Al via a Budapest le celebrazioni per i 70 anni della rivoluzione del 1956, inaugurate dal tradizionale alzabandiera e da una seduta solenne dell'Assemblea nazionale.

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(Keystone-ATS) Il premier Peter Magyar ha invitato 150 capi di stato e governo per la commemorazione e da molti paesi sono arrivati ministri. Da Bruxelles sono presenti la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa.

Magyar, nel discorso solenne, ha ricordato che la libertà e democrazia di oggi sono iniziate con la lotta degli eroi del 1956 contro l’oppressione e i carri armati sovietici sulle strade di Budapest, e oggi la nazione deve rendere omaggio agli eroi unitamente, senza divisioni. Il Fidesz di Orban e il partito estremista Patria nostra hanno organizzato una commemorazione parallela.

La capitale commemora gli eventi di 70 anni fa con una serie di manifestazioni e rievocazioni storiche. Tra i momenti più significativi, anche l’abbattimento della monumentale statua di Stalin, simbolo chiave della rivolta.

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