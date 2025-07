Al Montreux Jazz Festival oltre 250’000 visitatori

Keystone-SDA

Cala questa sera il sipario sul Montreux Jazz Festival. Secondo le stime degli organizzatori, alla 59esima edizione sono accorsi sulle rive del Lemano oltre 250'000 visitatori.

2 minuti

(Keystone-ATS) A chiudere la rassegna musicale durata due settimane ci penserà oggi Alanis Morissette. Delle 32 serate dedicate ai concerti a pagamento, 25 hanno registrato il tutto esaurito, precisano gli organizzatori. Tra le esibizioni più attese ed acclamate della secondo ed ultima edizione fuori dalle abituali mura vanno menzionate quelle del leggendario cantautore Neil Young, della diva giamaicana Grace Jones, del chitarrista Santana e dell’artista Lionel Richie.

Oltre ai 61 concerti a pagamento, il festival ha proposto, come di consueto, anche molte esibizioni e attività gratuite: quest’anno sono state in tutto 600, tra DJ set, jam session e molto altro.

A confermare la vasta affluenza alla rassegna musicale – che centra in pieno le attese degli organizzatori – anche il fattore degli incassi generati presso le numerose bancarelle in riva al lago. I consumi di cibo e bevande durante il festival indicano una media giornaliera di visitatori superiore a quella dello scorso anno. Inoltre, la capienza massima delle sale ha raggiunto una media del 92%, viene sottolineato. Il direttore del festival Mathieu Jaton, ha dichiarato che anche quest’anno non è stato sforato il budget a disposizione di 30 milioni di franchi.

La 60esima edizione si terrà dal 3 al 18 luglio nel Centro Congressi ristrutturato.