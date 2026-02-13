Al Louvre danneggiato un soffitto ottocentesco di Charles Meynier

Keystone-SDA

Una perdita d'acqua al museo del Louvre ha danneggiato un soffitto Ottocentesco realizzato dal pittore Charles Meynier: è quanto riferisce la direzione.

2 minuti

(Keystone-ATS) ”Questa notte, alle 23.30, una perdita d’acqua, proveniente da un tubo di alimentazione della caldaia, in un locale tecnico, ha causato danni al soffitto della sala 707, all’ingresso del dipartimento dei dipinti, nell’ala Denon”, afferma il Louvre in una nota trasmessa all’agenzia France Presse.

”I pompieri – aggiunge la direzione del museo – sono immediatamente intervenuti e la perdita è stata fermata a mezzanotte e dieci”. Il Louvre precisa che la perdita ha ”colpito un soffitto realizzato da Charles Meynier, datato 1819″ e intitolato ”Il trionfo della pittura francese, apoteosi di Poussin, Le Sueur e Le Brun”.

L’opera ”presenta due strappi nella stessa zona, causati dall’acqua” nonché danni allo strato pittorico, ma il soffitto non presenterebbe “problemi strutturali”, riferisce la direzione del Louvre, dopo un primo sopralluogo sul posto di restauratori, conservatori e dell’architetto in capo dei Monuments Historiques. Evocando il prossimo avvio di indagini più approfondite, il Louvre precisa che la sala oggetto della perdita ”riaprirà nelle prossime ore”.

La sala 707, tra le più importanti e visitate del museo, si trova nella parte della ‘Galerie Italienne’, lungo il percorso usato dai visitatori per andare a vedere la Gioconda e i capolavori dell’arte veneta, tra cui le Nozze di Cana, nella sala 711. Custodisce opere d’arte italiane del ‘400 e del ‘500, in particolare, ‘Il calvario con San Domenico in preghiera’ del Beato Angelico e ‘Il cristo benedicente’ di Bernardino Luini.

La spirale di guai che si abbattono sul Louvre non sembra quindi esaurirsi dopo la rapina del 19 ottobre scorso. Ieri, dopo una retata che ha portato all’arresto di una decina di persone, tra cui due dipendenti del museo, è anche emerso che il Louvre è vittima di una maxi-frode sulla biglietteria, con un pregiudizio di oltre 10 milioni di euro.

Un’altra perdita d’acqua, il 26 novembre, ha inoltre danneggiato diverse centinaia di opere della Biblioteca delle Antichità egiziane. Il Louvre è pure oggetto da metà dicembre di scioperi e ripetizione dei lavoratori che denunciano le condizioni di lavoro e la vetustà delle strutture nel cuore di Parigi.