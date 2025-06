Al Jazeera: Israele attacca centro aiuti a Rafah, 31 morti

Keystone-SDA

Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 31 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti locali. Oltre 120 persone sono rimaste ferite nell'attacco.

(Keystone-ATS) “Le uccisioni riflettono la natura di queste aree come trappole mortali di massa, non come punti di soccorso umanitario. Ciò che sta accadendo è un uso sistematico e doloso degli aiuti come strumento di guerra, impiegato per ricattare i civili affamati e radunarli con la forza in punti di morte esposti e gestiti dall’esercito di occupazione, finanziati e politicamente coperti dall’amministrazione Usa, che porta la responsabilità morale e legale di questi crimini”, scrive il governo di Gaza, come riporta Al Jazeera.

Intanto è giunta la notizia della morte del padre di Adam, Hamdi Al-Najjar, perito in seguito alle ferite riportate nell’attacco israeliano del 24 maggio scorso su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu, che cita fonti sanitarie dell’ospedale Nasser della città.

Nei giorni scorsi l’Italia aveva deciso di accogliere Adam, unico sopravvissuto tra 10 fratelli.