Al Jazeera, 21 morti a Gaza, colpite tenda e scuola-rifugio

Keystone-SDA

Almeno 21 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba. Lo scrive Al Jazeera, citando fonti mediche della Striscia, secondo cui la maggior parte delle uccisioni è avvenuta a Gaza City, dove sono state colpite una tenda e una scuola-rifugio.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito, la tenda, situata vicino all’ospedale al-Wafa, ospitava sfollati, mentre almeno otto persone sono state uccise nel raid sulla scuola trasformata in rifugio dove si scava sotto le macerie.

Intanto, il ministero della Salute della Striscia controllata da Hamas, citato da Al Jazeera, ha reso noto che altri cinque palestinesi, tra cui tre bambini, sono morti di fame a Gaza nelle ultime 24 ore. Il numero totale di decessi per malnutrizione a Gaza dall’inizio della guerra sale a 387, inclusi 138 bambini.