AIRR accoglie reclamo contro servizi SRF sulle proteste pro Gaza

Keystone-SDA

La Radiotelevisione svizzero-tedesca (SRF) ha violato il principio della diversità delle opinioni con la sua copertura delle proteste nelle università sulla situazione a Gaza.

(Keystone-ATS) È la conclusione a cui è giunta l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Il reclamo era stato presentato da un avvocato.

Il legale zurighese aveva contestato 17 contributi della SRF sulle proteste nelle università statunitensi e svizzere in relazione al conflitto nella Striscia di Gaza abitata dai palestinesi, ha annunciato oggi l’AIRR. L’avvocato aveva inoltre presentato un reclamo in merito all’informazione complessiva su questo argomento tra il 14 febbraio e il 14 maggio 2024.

Le contestazioni riguardavano programmi radiofonici e televisivi, nonché articoli online e un contributo sul portale online X. Il legale aveva sostenuto che diversi fatti rilevanti non erano stati menzionati e che le proteste erano state presentate in modo banalizzante.

Violazione del principio di diversità

Nella sua decisione, l’AIRR è giunta alla conclusione che il pubblico è stato in grado di formarsi una propria opinione in singoli servizi in conformità con il principio dell’obiettività. Dal canto suo, la copertura nel suo complesso ha violato il principio della diversità. Questo perché le tendenze estremiste e anche antisemite delle proteste nonché il contesto delle manifestazioni studentesche non erano stati adeguatamente espressi. Per questo motivo, stando al comunicato, l’AIRR si è pronunciata a favore del reclamo con sei voti contro tre.

L’AIRR è un organismo indipendente dall’Assemblea federale, dal Governo e dall’amministrazione che è competente per trattare i reclami riguardanti i contenuti redazionali delle aziende radiotelevisive della SSR nonché per nominare e sorvegliare gli organi di mediazione.