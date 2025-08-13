Airesis (Le Coq Sportif) dice addio alla borsa svizzera

Keystone-SDA

La società di investimento vodese Airesis, specializzata in partecipazioni strategiche in particolare nel settore dell'abbigliamento sportivo, lascerà presto la borsa svizzera.

(Keystone-ATS) L’autorità di controllo SIX Exchange Regulation (SER) ha dato il via libera alla prevista revoca dalla quotazione delle azioni, che avverrà il 13 novembre, ha indicato l’azienda.

All’inizio di luglio gli azionisti di Airesis avevano approvato, nel corso di un’assemblea generale straordinaria, l’uscita dal mercato. All’inizio di agosto SER ha temporaneamente esonerato la società da alcuni obblighi di divulgazione e pubblicazione: gli investitori attendono ancora la relazione annuale 2024.

Airesis è stata fondata nel 2004 e ha sede a Montreux (VD). La società controlla fra l’altro il marchio francese Le Coq Sportif, un’entità la cui storia risale al 1882.