Airbus taglia obiettivo consegne per il 2025

Keystone-SDA

Il costruttore aeronautico Airbus taglia suo obiettivo di consegna di aeromobili per il 2025, dopo aver scoperto dei problemi di produzione sull'A320.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’azienda punta ora a consegnare circa 790 aeromobili quest’anno, 30 in meno rispetto all’obiettivo iniziale. La società ha dichiarato che sta rivedendo l’obiettivo a causa di un “recente problema di qualità dei fornitori sui pannelli della fusoliera che ha influito sul flusso di consegne della famiglia A320” . L’azienda ha mantenuto, comunque, i propri obiettivi finanziari.

È il secondo anno consecutivo che Airbus è costretta, secondo quanto riporta Bloomberg, a ridurre il proprio obiettivo di consegna, un parametro attentamente monitorato che fornisce agli investitori informazioni sullo stato di salute della catena di approvvigionamento e dei processi di produzione.

L’anno scorso la società ha ridotto l’obiettivo a metà anno di 30 unità, portandolo a circa 770 aeromobili, raggiungendo tale obiettivo. Per quest’anno, l’obiettivo originale era di 820 unità, come confermato da Airbus alla fine di ottobre.

L’annuncio del taglio degli obiettivi per le consegne degli aerei per il 2025 arriva dopo che l’azienda, nei giorni scorsi, ha richiesto una revisione urgente del software di una flotta di circa 6000 aeromobili A320 a causa di un possibile difetto nel modo in cui i computer interagiscono con i comandi di volo.

È stato poi rilevato un problema di qualità su alcuni pannelli che compongono la fusoliera dello stesso jet, costringendo all’ispezione di oltre 600 unità già in servizio o in fase di produzione.