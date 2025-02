Airbus: nel 2024 utile di 4 miliardi, ma cautela per il 2025

Airbus guarda con cautela al 2025 e si pone un obiettivo di consegna di aeromobili che si colloca nella parte bassa delle stime degli analisti, mentre le tensioni commerciali e un'attività spaziale in difficoltà ne offuscano le prospettive.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il costruttore europeo di aerei punta a circa 820 consegne e si aspetta un anno stagnante con utili rettificati prima degli interessi e delle imposte di 7 miliardi di euro mentre il flusso di cassa dovrebbe essere dell’ordine di 4,5 miliardi di euro.

Il 2024 si è chiuso, si legge in una nota, con 766 aeromobili commerciali consegnati, ricavi per 69,2 miliardi (+6%); risultato Ebit rettificato di 5,4 miliardi (-8%) e un utile di 4,2 miliardi (+12%) raggiungendo gli obiettivi prefissati. Il consiglio di amministrazione ha quindi proposto un dividendo di 2 euro per azione e un dividendo speciale di 1 euro.