Airbnb: “affitti brevi hanno impatto limitato su carenza alloggi”

Keystone-SDA

Gli affitti di breve durata sottoscritti attraverso la piattaforma di prenotazione Airbnb contribuiscono in modo significativo all'economia in Svizzera e hanno nel contempo un impatto limitato sulla carenza di alloggi nelle città.

(Keystone-ATS) È la conclusione cui giunge uno studio pubblicato oggi dalla stessa azienda, che attualmente è confrontata a critiche a livello politico per il suo modello d’affari, reo secondo taluni di togliere appartamenti alla popolazione residente.

Airbnb ha registrato oltre 2 milioni di arrivi di ospiti nella Confederazione nel 2024, spiega l’impresa. In totale i circa 30’000 ospitanti hanno guadagnato oltre 375 milioni di franchi. Stando all’analisi il valore aggiunto di questa cifra ammonta a oltre 1 miliardo, con un impatto di circa 10’000 posti di lavoro, in particolare nel settore della ristorazione.

Gli affitti in questione rappresentano inoltre solo una minima parte del mercato immobiliare: a Ginevra, Zurigo, Berna e Basilea, gli alloggi messi a disposizione su Airbnb per più di 90 giorni all’anno sono meno dello 0,5% dell’offerta abitativa totale. La quota scende allo 0,14% per l’insieme del territorio nazionale: su un totale di 4,8 milioni di appartamenti in Svizzera, si tratta di 6720 abitazioni. Le cifre non tengono però conto dei soggiorni superiori ai 28 giorni.

In un sondaggio condotto su 1100 host il 36% ha dichiarato che il reddito derivante dall’affitto era fondamentale per poter rimanere nella propria casa e il 32% lo usa per coprire il costo della vita. La metà degli ospitanti di Airbnb guadagna circa 4000 franchi o meno all’anno dagli affitti a breve termine, mentre l’altra metà incassa di più.