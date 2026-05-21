Air France e Airbus colpevoli per i 228 morti del volo Rio-Parigi

Keystone-SDA

La Corte d'appello di Parigi ha dichiarato colpevoli di omicidi colposi Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio-Parigi del 2009, dichiarando le due aziende "uniche e totlai responsabili" della tragedia.

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(Keystone-ATS) Air France ed Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali ma sono state condannate alla pena massima di 225’000 di ammenda per la sciagura più grave della storia dell’aeronautica francese, che provocò la morte di 228 passeggeri e membri dell’equipaggio.