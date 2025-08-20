Air Canada: assistenti di volo fermano lo sciopero dopo 3 giorni

Keystone-SDA

Gli assistenti di volo di Air Canada hanno annunciato ieri la fine dello sciopero dopo aver raggiunto un accordo provvisorio con la compagnia aerea, che ha assicurato di essere al lavoro per riprendere il servizio per i suoi 130'000 passeggeri giornalieri.

(Keystone-ATS) Lo riportano i media americani. Circa 10’000 assistenti di volo hanno incrociato le braccia dopo la mezzanotte di sabato, sostenendo che Air Canada non aveva risposto alle loro richieste di aumento di stipendio e di risarcimento per il lavoro a terra non retribuito, anche durante l’imbarco.

Il sindacato ha poi sfidato due ingiunzioni di rientro al lavoro emesse da un tribunale di regolamentazione, costringendo Air Canada a ritirare i piani per il ripristino parziale del servizio. Tuttavia, dopo aver ripreso i colloqui lunedì sera, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo fattibile con la compagnia aerea.

Secondo la compagnia aerea, che vola direttamente verso 180 città nazionali e internazionali, lo sciopero ha costretto a cancellazioni che hanno avuto un impatto su 500’000 persone.