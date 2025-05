Aiea, Iran accelera la produzione uranio arricchito al 60%

Keystone-SDA

L'Iran ha accelerato la produzione di uranio arricchito al 60%: lo rende noto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), aggiungendo che la cooperazione di Teheran con l'agenzia è "meno che soddisfacente".

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un rapporto riservato dell’Aiea, realizzato dall’agenzia delle Nazioni Unite su richiesta dell’Occidente e visionato oggi dall’agenzia di stampa Afp. La soglia dell’arricchimento dell’uranio necessaria per fabbricare un’arma nucleare è del 90%.

Secondo il rapporto, al 17 maggio l’Iran aveva un totale di 408,6 kg di uranio arricchito al 60%, pari ad un aumento di 133,8 kg rispetto ai tre mesi precedenti.

“Questo considerevole aumento della produzione e l’accumulo di uranio altamente arricchito da parte dell’Iran, l’unico Stato non dotato di armi nucleari che produce tale materiale nucleare, suscitano seria preoccupazione”, si legge nel rapporto dell’Agenzia.

Nel documento, inoltre, l’Aiea deplora la cooperazione “insoddisfacente” di Teheran. “L’Iran ha ripetutamente omesso di rispondere o non è riuscito a fornire risposte tecnicamente credibili alle domande dell’agenzia e ha sgomberato” i siti, “il che ha ostacolato le attività di verifica dell’agenzia” in tre siti non dichiarati, ovvero Lavisan-Shian, Varamin e Turquzabad, sottolinea il rapporto.

null