Agguato a Rushdie, il processo a NY entra nel vivo

Keystone-SDA

L'agguato contro Salman Rushdie sul palco di un festival letterario nello Stato di New York fu "così repentino" che lo scrittore non riuscì a capacitarsi di ciò che stava accadendo e rimase seduto mentre il suo assalitore "infieriva su di lui a coltellate".

(Keystone-ATS) Lo ha detto il procuratore federale Jason Schmidt nelle prime battute del processo contro Hari Matar, un 27enne radicalizzato del New Jersey che si è dichiarato non colpevole dei reati di tentato omicidio e assalto.

“Palestina Libera”, ha detto Matar entrando in aula a Mayville, un piccolo villaggio un’ora a sud di Buffalo, dove per la prima volta si è confrontato con la giuria. Se giudicato colpevole di entrambi i capi di imputazione Matar, nato e cresciuto in Libano, rischia fino a 32 anni di prigione.

L’attacco, catturato in un video, risale al 2022. Bersaglio per decenni di una fatwa degli ayatollah iraniani dopo aver scritto nel 1988 Versetti Satanici, Rushdie avrebbe dovuto parlare allo storico Chautauqua Institute di come gli Stati Uniti offrono un rifugio per intellettuali in esilio, quando Matar gli si avventò contro accoltellandolo più volte al collo e all’addome. Ricoverato per settimane in ospedale, lo scrittore ha perso la vista da un occhio.

Il processo, più volte rinviato, dovrebbe durare tra una settimana e dieci giorni. Schmidt, il district attorney, conta di chiamare a deporre 15 testimoni tra cui lo stesso Rushdie che ha raccontato la sua versione dei fatti e le conseguenze che ne sono derivate nel memoir “Knife: Meditations After an Attempted Murder”.

In ottobre la difesa dell’imputato aveva chiesto un cambio di sede sostenendo che per l’assenza nella contea di arabo-americani, era impossibile trovare una giuria imparziale a Chautauqua. “Questo non è un romanzo di Agatha Christie. Che ci sia un video che mostra l’assalto basta a dichiarare l’imputato colpevole perché nulla è semplice nella vita”, ha detto la difensore di ufficio, Lynn Schaffer.

Nato in India in una famiglia musulmana, e acclamato autore di romanzi, Rushdie ha scritto 25 libri e ha vinto un Booker Prize per Figli della Mezzanotte. Temendo per la sua vita, dopo la fatwa degli ayatollah, aveva vissuto per nove anni nascosto sotto stretta sorveglianza della polizia britannica. Più di recente, dopo il trasferimento negli Stati Uniti, lo scrittore si era convinto che la minaccia fosse diminuita. Era diventato cittadino americano e una presenza fissa a eventi letterari e occasioni mondale. “La mia vita è quasi normale”, aveva detto a una rivista tedesca due settimane prima dell’agguato.