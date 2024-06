Aggredito un altro politico in Germania, è deputato Cdu

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Ancora un politico finisce vittima di un attacco in Germania, in piena campagna elettorale, a una settimana dalle europee: stavolta si tratta del democristiano Roderich Kiesewetter.

Il deputato della Cdu è stato picchiato e lievemente ferito mentre si trovava ad uno stand elettorale ad Aalen, nel Baden-Wuerttemberg. A riportarlo è stato il giornale locale Schwaebische Post.

Il fatto è accaduto alle 9.15 nella piazza mercato del centro di Aalen. Il presunto aggressore sarebbe un 55enne, noto alla polizia, che stando alla testata locale apparterrebbe a un partito vicino a un movimento antisistema e sarebbe candidato al consiglio comunale della cittadina che conta meno di 70 mila abitanti. Kiesewetter ha riferito di essere stato attaccato in prima battuta verbalmente e poi fisicamente. Il parlamentare della Cdu si trovava sul posto per dare sostegno al partito nel Land in cui, il 9 giugno, si voterà sia per le comunali che per le europee.

L’ultima aggressione nella Repubblica federale risale a ieri, quando un afghano di 25 anni ha attaccato armato di coltello più persone ad un raduno di un movimento civico antiislamico, ferendo sei dei presenti, fra cui un agente di polizia (in modo grave) e uno degli attivisti, Michael Stuerzenberger.