Agenzia europea raccomanda stop a voli Medio Oriente fino a 2 marzo

Migliaia di voli bloccati dopo la chiusura dello spazio aereo in gran parte del Medio Oriente. Il susseguirsi di attacchi in Iran e nel Golfo hanno costretto molte compagnie ad interrompere i collegamenti verso la penisola arabica.

(Keystone-ATS) L’Easa, l’agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione, ha pubblicato un bollettino informativo sulle zone di conflitto raccomandando ai vettori di “non operare nello spazio aereo interessato a tutti i livelli e le altitudini di volo” almeno fino al 2 marzo.

L’allarme è partito già ieri e anche oggi Air France, British Airways, Lufthansa, Swiss, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines hanno interrotto i collegamenti e invitato i passeggeri a riprogrammare i voli.