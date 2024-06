AG: un morto e feriti dopo forte esplosione a Nussbaumen

(Keystone-ATS) Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in seguito a una forte esplosione che si è verificata questa sera a Nussbaumen, vicino a Baden, in Argovia.

La maggior parte di loro ha subito l’inalazione di fumo. La portavoce della polizia cantonale d’Argovia Corina Winkler ha dichiarato a Keystone-ATS che alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale in seguito a una probabile intossicazione da fumo e che gli abitanti dell’edificio sono stati sfollati. Non sono ancora note le cause dell’accaduto.

L’allarme è stato lanciato alle 19.00 circa. Durante le operazioni di spegnimento sono stati impiegati tre elicotteri di soccorso e, dato che erano ostacolati da droni, la polizia ha invitato tutti i piloti a portare a terra i loro apparecchi.

Come riferito dalla portavoce, gli elicotteri non solo hanno effettuato missioni di soccorso, ma hanno anche fornito ai pompieri una ricognizione aerea.

La notizia era stata inizialmente riportata dalla testata in lingua tedesca Blick-Online. Diversi portali di notizie avevano pubblicato foto e video di lettori che mostravano una densa colonna di fumo. Un abitante della zona aveva detto al Blick che “ci sono state più esplosioni”. Secondo un altro testimone, “una pizzeria che si trova al pian terreno è in fiamme”, come “anche degli appartamenti che si trovano al primo piano”.