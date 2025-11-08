AG: tenta rapina alla Migros ma scappa a mani vuote, ancora in fuga

Keystone-SDA

Questa mattina un uomo ha tentato una rapina presso una filiale della Migros a Villmergen, nel canton Argovia. Il malvivente, mascherato e armato di coltello, ha minacciato un dipendente chiedendo invano denaro contante. L'uomo è fuggito poco dopo senza alcun bottino.

(Keystone-ATS) Stando a quanto dichiara la polizia cantonale argoviese in un comunicato, nessuno è rimasto ferito durante la tentata rapina. Nonostante le ricerche avviate immediatamente dopo i fatti, l’autore non è ancora stato identificato, precisano le forze dell’ordine. Le ricerche sono ancora in corso. La polizia invita eventuali testimoni a farsi avanti.