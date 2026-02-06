AG: sale su un treno e muore folgorato a 18 anni

Keystone-SDA

Un 18enne è morto ieri sera a Beinwil am See (AG) dopo essere rimasto folgorato sul tetto di un treno. Un 17enne che si trovava in sua compagnia, pure salito sul convoglio che serviva la linea della Seetalbahn, è rimasto illeso.

2 minuti

(Keystone-ATS) La polizia argoviese, si legge in una nota odierna, è stata informata alle 19.30 che due persone stavano praticando il fenomeno denominato “train surfing” (l’atto di viaggiare all’esterno di un mezzo di trasporto) tra Beinwil am See e Mosen (LU). Secondo i primi accertamenti, i due adolescenti erano saliti sul treno alla stazione di Lenzburg (AG).

Uno dei due giovani ha però pagato con la vita la bravata: si è infatti avvicinato troppo ai componenti elettrici del convoglio e ha subito una scossa fatale. La scarica lo ha peraltro scaraventato giù dal tetto del treno in movimento.

Sia la linea ferroviaria sia la strada principale sono rimaste chiuse per diverse ore a seguito dell’incidente. La procura ha ora aperto un’inchiesta sui fatti.

Un altro episodio dai contorni simili, pure mortale, si era verificato sempre nel canton Argovia meno di due settimane fa, più precisamente lo scorso 24 gennaio. In quell’occasione, un 17enne è morto folgorato alla stazione di Zofingen dopo essere salito su un vagone merci fermo.

La polizia cantonale ne approfitta per ribadire che nelle vicinanze di binari e linee di contatto sussiste un rischio estremo di morte. Non bisogna quindi in nessun caso attraversare la ferrovia o salire sui vagoni.