AG: presunto incendio doloso, evacuazione palazzina a Spreitenbach

Keystone-SDA

Un incendio divampato ieri sera in un locale per hobby di una palazzina a Spreitenbach (AG) ha reso necessaria l'evacuazione dell'immobile. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale aggiungendo che l'origine del rogo potrebbe essere dolosa.

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato intorno alle 21.30 e le fiamme sono state rapidamente spente, tuttavia le forze di intervento hanno dovuto far allontanare numerosi abitanti dell’immobile a causa del fumo, indica la nota. I servizi di soccorso, giunti sul posto, si sono occupati di due persone per sospetta intossicazione da fumo, viene precisato.

La polizia ha aggiunto che non si può escludere che si tratti di un incendio doloso. Giovani si troverebbero regolarmente, senza autorizzazione, nel locale per hobby dove sono divampate le fiamme. È stata aperta un’indagine per chiarire i fatti.