AG: motociclista con patente provvisoria gravemente ferito

Keystone-SDA

Un motociclista 17enne con patente provvisoria è rimasto gravemente ferito ieri sera nei pressi di Unterentfelden (AG) dopo essere caduto con la sua moto da 125 cc sulla carreggiata bagnata. Lo riferisce oggi la polizia cantonale argoviese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le forze dell’ordine e i soccorritori hanno trovato il giovane cosciente, ma con diverse fratture ossee. Ha poi dovuto essere operato in ospedale.

Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell’incidente.