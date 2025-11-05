AG: frontale fra bici elettriche, un morto a Gränichen

Keystone-SDA

Tragico scontro frontale fra due bici elettriche ieri sera su una pista ciclabile a Gränichen, in Argovia. Una donna di 68 anni e un uomo di 66 sono rimasti gravemente feriti. L'uomo è deceduto nella notte in ospedale.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco prima delle 18.00, indica in una nota odierna la polizia cantonale argoviese. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. La polizia ha avviato indagini e la procura ha aperto un’inchiesta.