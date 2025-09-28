La televisione svizzera per l’Italia

AG: ex Miss Svizzera entra in municipio a Oberwil-Lieli

Keystone-SDA

Jennifer Ann Gerber, Miss Svizzera nel 2001, è stata eletta oggi nel municipio di Oberwil-Lieli, la località argoviese di cui è stato sindaco Andreas Glarner dell'UDC, noto per il suo posizionamento alla destra del partito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La 43enne Jennifer Ann Rees-Gerber, che correva per il PLR, ha raccolto 794 voti, ottenendo il secondo miglior risultato dopo quello dell’indipendente Dominik Widmann (852) e superando nettamente la maggioranza assoluta di 484 voti.

In paese il sostegno per l’ex reginetta di bellezza era grande, incluso quello dei democentristi di Glarner.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR