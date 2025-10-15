AG: due morti in casa esplosa, fuga di gas la colpevole

Keystone-SDA

È stata una fuga di gas a causare l'esplosione che, lo scorso febbraio, ha ucciso due persone in una casa di Staufen, nel canton Argovia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a quanto indicato oggi dalle autorità comunali, gli inquirenti non hanno riscontrato alcuna azione di terzi e un suicidio dei residenti è considerato improbabile.

In una nota odierna, il comune fa il punto sull’inchiesta svolta dal Ministero pubblico argoviese. Per la procura, il gas, fuoriuscito da una tubatura sotterranea, è penetrato dapprima nel terreno e poi nell’abitazione.

Dopo che una miscela esplosiva di gas e ossigeno si è formata nell’edificio, qualsiasi scintilla avrebbe potuto provocare il botto. Tuttavia, non è chiaro quale sia stato l’elemento scatenante. A seguito della deflagrazione, la casa, costruita prevalentemente in legno, è stata rasa al suolo da un incendio.

Secondo gli esperti, la conduttura incriminata era stata danneggiata da movimenti del terreno. Durante l’ultima ispezione dell’impianto invece, nel 2020, non erano stati rilevati danni. Nel frattempo è iniziata la pianificazione per la bonifica delle tubature nella zona interessata: le ispezioni della rete saranno effettuate da specialisti esterni fino al completamento dei lavori.