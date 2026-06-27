AG: diversi arresti dopo tentato furto negozio armi a Wallbach

Keystone-SDA

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A seguito di un tentato furto con scasso in un negozio di armi a Wallbach (AG), al confine con la Germania lungo il Reno, ieri la polizia di Basilea Campagna ha arrestato diversi sospetti. Durante la cattura dei malviventi, due agenti sono rimasti feriti.

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(Keystone-ATS) Poco prima delle 05.00, la centrale di emergenza ha ricevuto una segnalazione relativa a un’effrazione nel negozio di armi, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Argovia. Un autore, inizialmente non identificato, si era introdotto con la forza nell’edificio.

Tuttavia, secondo le informazioni disponibili, l’intruso è stato colto di sorpresa dall’attivazione del sistema di sicurezza ed è fuggito senza portare via alcun bottino. La polizia cantonale ha avviato una vasta operazione di ricerca, coordinata oltre i confini cantonali e nazionali.

Poche ore dopo il tentativo di furto, la polizia di Basilea Campagna ha arrestato diversi sospetti. Nel corso dell’operazione, due agenti sono rimasti feriti. Uno di loro si è fratturato un braccio, ha precisato la polizia cantonale di Argovia su richiesta dell’agenzia Keystone-ATS. Le forze dell’ordine non hanno precisato come si siano verificati esattamente gli infortuni.

Le indagini sono in corso. Il negozio di armi di Wallbach era già stato oggetto di una rapina nell’ottobre 2020.

All’epoca il proprietario del negozio aveva sparato diversi colpi, ferendo uno degli autori. Il tribunale distrettuale di Rheinfelden (AG) ha assolto il proprietario del negozio, riconoscendo la legittima difesa.