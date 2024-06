AG: deputato indagato per atti sessuali con minori resta in carcere

(Keystone-ATS) Un ex gran consigliere argoviese arrestato in autunno e sospettato di atti sessuali con fanciulli rimarrà in carcerazione preventiva per altri sei mesi. Lo ha dichiarato oggi il Ministero pubblico cantonale confermando una notizia pubblicata dalla SRF.

L’esponente dell’UDC è stato arrestato nel settembre 2023 e, a seguito del procedimento penale, si è dimesso dal Gran consiglio, dove sedeva dal 2021. La sua detenzione era stata inizialmente fissata a tre mesi, ma è poi stata prorogata a dicembre di ulteriori sei mesi.

Ora, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha fissato la detenzione preventiva fino al prossimo 4 dicembre 2024, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce del Ministero pubblico argoviese Adrian Schuler, senza rivelare ulteriori dettagli in merito alle accuse. Già a settembre era stato tuttavia specificato che i reati del 55enne non erano legati al suo mandato nel Parlamento cantonale.