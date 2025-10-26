AG: comandante di compagnia avrebbe picchiato reclute a Lenzburg

Keystone-SDA

Una comandante di compagnia dell'esercito svizzero avrebbe aggredito delle reclute a Lenzburg (AG). Il caso è noto e la giustizia militare ha aperto un'inchiesta, ha dichiarato oggi un portavoce dell'esercito all'agenzia Keystone-ATS.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha così confermato una notizia riportata dal quotidiano “20 Minuten”. Il caso è oggetto di indagini, è stato precisato.

La persona coinvolta è ora assegnata a un altro comando. Un’ulteriore valutazione del caso sarà effettuata al termine del procedimento in corso. L’esercito non può fornire alcuna informazione sull’inchiesta, che è soggetta al segreto istruttorio.

Stando alle informazioni dei media, la comandante della compagnia, con il grado di capitano, avrebbe colpito più volte con un pugno al torace una recluta in una sala polivalente. Un altro milite sarebbe stato spintonato, mentre un altro ancora sarebbe stato schiaffeggiato.

Il motivo sarebbe stato l’acquisto non autorizzato di birra a una stazione di servizio, durante un venerdì sera di metà maggio.