AG: brucia una casa a Staufen, trovata una persona morta

Keystone-SDA

È di una persona trovata senza vita e di un'altra tuttora dispersa il bilancio di un violento incendio che la scorsa notte ha distrutto un edificio residenziale a Staufen, nel canton Argovia. Le due persone abitavano nella casa.

2 minuti

(Keystone-ATS) La persona senza vita non è ancora stata identificata, ha detto a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale argoviese, dopo che il Blick ha riferito per primo del ritrovamento. I lavori sul luogo dell’incendio intanto proseguono. Ancora sconosciute le cause del rogo.

Secondo quanto hanno riferito diversi testimoni che ieri sera hanno lanciato l’allarme, le fiamme sono state precedute da diverse esplosioni. Durante le operazioni di spegnimento, durate cinque ore, un pompiere è rimasto leggermente ferito. Staufen è un comune di circa 4400 abitanti che confina con Lenzburg.

I danni materiali sono molto ingenti e la zona dell’incendio è un “campo di macerie”, aveva dichiarato in mattinata un portavoce della polizia argoviese a Keystone-ATS. L’allarme è stato dato ieri sera alle 20.15. Sul posto sono intervenuti circa 100 vigili del fuoco.

Al loro arrivo l’edificio, costruito in gran parte in legno, era già avvolto dalle fiamme. Le pareti minacciavano di crollare. Le operazioni di spegnimento sono state piuttosto complicate e si sono protratte fino a notte inoltrata.

Tutti gli edifici nelle vicinanze del rogo sono stati temporaneamente evacuati. Nessun inquilino è rimasto ferito. Anche la linea ferroviaria che collega Lenzburg e Lucerna è stata interrotta per circa un’ora.