AG: brucia albero di Natale, evacuazione
Un albero di Natale ha preso fuoco ieri sera in una casa plurifamiliare di Niederlenz (AG), provocando l'evacuazione dei residenti. Nessuno è rimasto ferito.
(Keystone-ATS) Una volta terminato l’intervento dei pompieri, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale, tutti hanno potuto tornare nelle loro abitazioni. Come di consueto in questo periodo dell’anno, le forze dell’ordine rendono attenti sul pericolo di incendio rappresentato da candele incustodite vicino agli alberi di Natale.