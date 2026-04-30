AG: 82enne confessa omicidio della moglie in casa di cura

Keystone-SDA

Un 82enne ha confessato di aver ucciso la moglie 81enne in una casa di cura di Baden (AG). Lo rende noto oggi il Ministero pubblico argoviese precisando che i soccorritori e la polizia hanno trovato la donna morta e il marito gravemente ferito domenica pomeriggio.

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(Keystone-ATS) L’uomo è stato curato e trasportato in ospedale, prosegue il comunicato della procura, che ritiene si sia trattato di un crimine violento, siccome ci sono indizi concreti che abbia inflitto ferite mortali alla moglie. Stando alle indagini, si sarebbe inoltre procurato da solo le proprie ferite.

Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per omicidio volontario e il tribunale delle misure coercitive ha già disposto il carcere preventivo. L’82enne è attualmente detenuto dalle autorità affinché gli accertamenti possano essere condotti senza influenze e in modo regolare. Non vi sono indizi di un coinvolgimento da parte del personale della casa di cura.