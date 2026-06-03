AG: 36enne uccisa a Birr, arrestato il marito

Keystone-SDA

Una donna di 36 anni è stata uccisa questo pomeriggio nel suo appartamento a Birr (AG). La polizia cantonale ha arrestato il marito 44enne, fortemente sospettato di essere l'autore del delitto.

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(Keystone-ATS) L’allarme è giunto alla centrale operativa poco prima delle 14:00, si legge in un comunicato delle forze dell’ordine. Al momento dei fatti, nell’appartamento si trovavano diversi bambini ed a chiamare il numero d’emergenza è stato uno di loro, ha indicato a Keystone-ATS la polizia cantonale argoviese. I bambini sono attualmente affidati alle cure di personale della polizia.

Le forze dell’ordine sono intervenute con un imponente dispiegamento di forze. Giunti sul luogo dei fatti, gli agenti hanno trovato la donna con ferite da taglio, sanguinante e priva di sensi.

I poliziotti hanno praticato le prime misure di rianimazione, proseguite poi dal personale dell’ambulanza. Per la vittima non c’è stato però nulla da fare: la 36enne di nazionalità filippina è deceduta sul posto per la gravità delle ferite.

Nell’abitazione si trovava anche il marito, un cittadino svizzero di 44 anni, che non ha opposto resistenza all’arresto. Il movente e le circostanze esatte del delitto non sono ancora chiari. La Procura di Brugg-Zurzach ha aperto un’inchiesta.