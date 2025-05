AG: 19enne ferito a coltellate a Lenzburg

Keystone-SDA

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato la scorsa notte alla stazione ferroviaria di Lenzburg, in Argovia. La polizia cantonale argoviese ha arrestato il presunto autore e ha avviato un'indagine coordinata dal Ministero pubblico.

(Keystone-ATS) La segnalazione di una rissa alla stazione di Lenzburg è stata ricevuta dalla polizia cantonale intorno alle 00.30 di sabato mattina. La prima fra le pattuglie arrivate sul posto nel giro di pochi minuti si è imbattuta in diversi giovani e ha trovato un un afghano di 19 anni con diverse ferite da taglio.

Un suo connazionale di 18 anni, che sanguinava da una mano, è stato posto in stato di fermo. Entrambi i giovani sono stati portati in ospedale da ambulante. Nessuno dei due è in pericolo di vita, precisa la polizia. I due afghani vivono nel canton Argovia come richiedenti asilo.