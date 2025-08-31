La televisione svizzera per l’Italia

AG: 11enne investita mentre attraversava strisce pedonali, ferita

Keystone-SDA

Una ragazzina di 11 anni è stata investita ieri pomeriggio a Kaiseraugst, nel canton Argovia, mentre si trovava sulle strisce pedonali. È stata trasportata in ospedale, ma l'entità delle ferite non è ancora stata precisata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto ieri verso le 15.30, ha indicato oggi la polizia argoviese in una nota. Stando ai primi accertamenti, una automobilista di 72 anni non ha visto che l’11enne stava attraversando la strada su un passaggio pedonale e l’ha travolta.

Giunti rapidamente sul posto, la polizia e i soccorritori hanno trovato la ragazzina cosciente nonostante l’impatto con l’automobile. Dal canto suo, la conducente 72enne è rimasta illesa e la sua vettura ha riportato danni materiali.

Un’indagine è stata avviata per stabilire le cause esatte dell’incidente. All’automobilista è stata temporaneamente ritirata la patente.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR