Afp, “i russi hanno guadagnato 430 km quadrati a gennaio”

Keystone-SDA

I russi hanno guadagnato 430 chilometri quadrati in Ucraina a gennaio e stanno avanzando verso la città del Donetsk di Pokrovsk. Lo sostiene l'Afp che ha analizzato le informazione dell'Institute for the study of war.

(Keystone-ATS) Le forze russe sono avanzate per 430 chilometri quadrati in territorio ucraino a gennaio e si stanno dirigendo verso l’hub logistico di Pokrovsk, secondo un’analisi dell’Afp sui dati dell’Institute for the Study of War (ISW), con sede negli Stati Uniti.

Si tratta di un leggero rallentamento rispetto ai mesi precedenti, dopo un’avanzata record di 725 chilometri quadrati a novembre e di 476 chilometri quadrati a dicembre. Oltre l’80% delle avanzate russe a gennaio è avvenuto nella regione di Donetsk, dove le truppe di Mosca stanno cercando di conquistare la città chiave di Pokrovsk. L’esercito russo è anche avanzato di circa 50 chilometri quadrati sul fronte nord-orientale intorno alla città di Kupiansk.

I progressi di Mosca in Ucraina avevano rallentato durante i due inverni precedenti: nel gennaio 2023 i russi sono avanzati di 285 chilometri quadrati, mentre nel gennaio 2024 hanno guadagnato solo 146 chilometri quadrati. La Russia ha intensificato l’offensiva nell’estate del 2024, mentre l’Ucraina ha compiuto un’operazione su larga scala nella regione russa di Kursk, coprendo quasi 1300 chilometri quadrati in due settimane. Ma il territorio conquistato durante l’avanzata ucraina si è ridotto nei mesi successivi.

I calcoli dell’Afp si basano sui file comunicati quotidianamente dall’Isw, che si basa su informazioni condivise da entrambi i campi e sull’analisi di immagini satellitari.