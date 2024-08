Afghanistan: tre anni di talebani, 1,4 milioni ragazze senza scuola

1 minuto

(Keystone-ATS) I talebani hanno “deliberatamente privato” 1,4 milioni di ragazze afghane dell’istruzione secondaria da quando sono tornati al potere esattamente tre anni fa. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall’Unesco.

“L’Afghanistan è oggi l’unico paese al mondo a vietare l’accesso all’istruzione alle ragazze di più di 12 anni e alle donne”, denuncia la direttrice generale dell’agenzia dell’Onu per l’educazione, la scienza e la cultura, Audrey Azoulay, in un comunicato.

“Il diritto all’istruzione non deve subire alcun negoziato né alcun compromesso. La comunità internazionale deve restare pienamente impegnata per ottenere la riapertura incondizionata delle scuole e delle università per le ragazze e le donne afghane”, aggiunge.

I talebani hanno inoltre vietato alle donne di insegnare ai ragazzi, mentre il paese soffre della mancanza di insegnanti uomini qualificati, che ha portato anche a un drastico calo delle iscrizioni.

L’Unesco teme di conseguenza un possibile aumento “del lavoro minorile e dei matrimoni precoci”, ma anche una penuria di competenze che potrebbe nuocere allo sviluppo dell’Afghanistan a lungo termine.