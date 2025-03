Afghanistan: talebani rilasciano americano Glezmann dopo 2 anni

I talebani hanno rilasciato il cittadino statunitense George Glezmann, ponendo fine alla sua detenzione durata due anni e dando al presidente degli USA Donald Trump una vittoria diplomatica che potrebbe rimodellare le relazioni degli Stati Uniti con l'Afghanistan.

(Keystone-ATS) Lo scrive il quotidiano pubblicato a New York The Wall Street Journal (Wsj). I talebani, secondo due dirigenti americani, hanno accettato di rimandare Glezmann negli Stati Uniti in cambio di migliori relazioni con Washington, rinunciando alla precedente richiesta che gli USA consegnassero i membri talebani imprigionati.

Oggi il ministro degli esteri talebano Amir Khan Muttaqi ha incontrato a Kabul alcuni funzionari statunitensi, tra cui l’inviato Adam Boehler.

“Il rilascio di George è un passo positivo e costruttivo. È anche un promemoria che altri americani sono ancora detenuti in Afghanistan”, ha detto il segretario di stato Marco Rubio commentando la liberazione. Trump, ha aggiunto, “continuerà il suo instancabile lavoro per liberare tutti gli americani ingiustamente detenuti in tutto il mondo”.