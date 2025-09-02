Afghanistan: morti per il sisma superano quota 1’100, 3’200 feriti

Keystone-SDA

Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 6.0 nell'est dell'Afghanistan: secondo la Mezzaluna rossa afghana almeno 1'124 persone sono morte e almeno altre 3'251 sono rimaste ferite per il sisma che ha devastato il paese domenica sera.

(Keystone-ATS) L’organizzazione ha riferito che oltre 8’000 case sono andate distrutte.

In precedenza Yousaf Hammad, portavoce dell’Autorità nazionale per la gestione dei disastri del paese, citato dal “Guardian”, aveva riferito di almeno 900 morti e 3’000 feriti. Le autorità hanno affermato che quasi tutte le vittime sono state registrate nella provincia di Kunar e di prevedere un ulteriore aumento dei morti una volta che le squadre di soccorso avranno raggiunto località più isolate, molte delle quali sono ancora inaccessibili ad oltre 24 ore dal sisma.

È una corsa contro il tempo quella dei soccorritori, che oggi hanno continuato a lavorare per trovare possibili sopravvissuti tra le macerie delle case rase al suolo dal terremoto. Ehsanullah Ehsan, responsabile dell’Autorità per la gestione dei disastri nella provincia di Kunar, la più colpita, ha dichiarato all’AFP che “le operazioni sono continuate per tutta la notte”.

“Grazie alla mobilitazione dei nostri dipendenti e dei residenti dei distretti circostanti la ricerca non si è fermata”, ha spiegato, mentre i soccorritori stanno ancora lottando per raggiungere alcuni villaggi rimasti isolati a causa delle frane causate dal terremoto che hanno seppellito le strade che li collegavano al resto del paese. “La priorità è aiutare i feriti, poi distribuiremo tende e pasti caldi alle persone rimaste senza casa”, ha aggiunto Ehsan.

Per quasi 36 ore, decine di residenti dei villaggi di Wadir e Mazar Dara, sulle colline di Kunar, hanno ripulito ciò che restava delle case crollate con pale o a mano per trovare i dispersi. Per tutta la giornata di ieri gli elicotteri militari si sono alternati nel portare aiuti ed evacuare decine di morti e feriti. Oggi all’alba i loro viaggi sono ripresi.

L’Afghanistan, le cui autorità talebane sono riconosciute solo da Mosca, è uno dei paesi più poveri del mondo. Tutte le agenzie dell’ONU hanno lanciato appelli per le donazioni e sono stati stanziati inizialmente 5 milioni di dollari (4 milioni di franchi) dal Fondo di risposta alle emergenze globali delle Nazioni Unite. Londra, da parte sua, ha annunciato lo stanziamento di 1 milione di sterline (1,08 milioni di franchi) per aiutare le famiglie colpite.