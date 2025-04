Affidea Svizzera rileva Uroviva e raddoppia le sue dimensioni

Affidea Svizzera, filiale del gruppo olandese omonimo attivo a livello europeo nei servizi avanzati di diagnostica per immagini, trattamento del cancro e consulenza, rileva Uroviva, la più importante rete svizzera di urologia.

(Keystone-ATS) In tal modo la società – presente anche nel Luganese – raddoppia le sue dimensioni: passa infatti da 17 a 33 centri e da 450 a 700 dipendenti, diventando uno dei maggiori servizi sanitari della Confederazione, si legge in un comunicato odierno. Il venditore è German Equity Partners IV, un fondo gestito dalla società d’investimento tedesca indipendente ECM. Non sono stati comunicati i dettagli finanziari sulla transazione.

L’acquisizione – spiega l’impresa – completa i servizi di diagnostica per immagini di Affidea e la sua forte presenza nel comparto del cancro al seno, consentendo lo sviluppo di una filiera adiacente per il tumore alla prostata. Apre inoltre la strada a importanti sinergie, si dicono convinti i vertici.

Con il 25% di tutti i decessi, il cancro rimane la seconda causa di morte in Svizzera. Ogni anno vengono diagnosticati più di 45’000 nuovi casi di tumore, con circa 17’000 decessi. Inoltre l’impatto della malattia tra gli under 50 anni è in forte aumento, il che accentua l’urgente necessità di soluzioni oncologiche avanzate e integrate.

“Questa acquisizione segna una svolta strategica per Affidea Svizzera”, afferma il Ceo Marc-André Christinat, citato nella nota. “Con l’ingresso di Uroviva nella nostra rete non solo raddoppiamo la nostra presenza nel paese, ma creiamo anche una piattaforma nazionale leader per le cure oncologiche integrate”.

Affidea è un fornitore leader a livello continentale di servizi sanitari specialistici, tra cui cure oncologiche, policlinici e diagnostica per immagini avanzata. Fondata nel 1991 e con sede nei Paesi Bassi, l’azienda gestisce 389 centri in 15 paesi, per oltre 14 milioni di visite all’anno. L’organico è di 16’000 dipendenti e nel 2024 ha realizzato un giro d’affari di 1,1 miliardi di euro (1,1 miliardi di franchi). Il gruppo è presente in Svizzera dal 2007.